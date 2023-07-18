Германия заказала сотни тысяч артиллерийских снарядов для пополнения запасов

Бундесвер заказал у немецкого оружейного концерна Rheinmetall несколько сотен тысяч снарядов для артиллерии. Это необходимо для пополнения запасов.

Об этом сказано в сообщении Rheinmetall, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отметили в компании, они получили новый рамочный контракт на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов. Потенциальная стоимость заказа составляет 1,2 млрд евро (1,35 млрд долларов).

Бундесвер также расширил существующий контракт на поставку боеприпасов DM121 (155-мм осколочно-фугасный снаряд). Его сумма выросла более чем в два раза - со 109 млн евро до 246 млн евро.

В компании уточнили, что в ближайшее время должна состояться поставка снарядов на сумму 127 млн евро.

Помощь Украине от Германии

Напомним, Германия с начала полномасштабного вторжения России в Украину предоставляет нашей стране военную помощь. В частности, она передает танки, САУ и снаряды.

Недавно страна разместила большой заказ на закупку снарядов для танков Leopard 2. Также Германия подписала контракт на покупку 66 бронетранспортеров для Украины.

На прошлой неделе Берлин анонсировал новый пакет военной помощи нашей стране, в который вошли зенитные ракетные комплексы Patriot.