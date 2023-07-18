ua ru
Вт, 18 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия заказала сотни тысяч артиллерийских снарядов для пополнения запасов

Новина українською →
Вторник 18 июля 2023 12:45
Германия заказала сотни тысяч артиллерийских снарядов для пополнения запасов Фото: Германия заказала сотни тысяч артиллерийских снарядов для пополнения запасов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бундесвер заказал у немецкого оружейного концерна Rheinmetall несколько сотен тысяч снарядов для артиллерии. Это необходимо для пополнения запасов.

Об этом сказано в сообщении Rheinmetall, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметили в компании, они получили новый рамочный контракт на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов. Потенциальная стоимость заказа составляет 1,2 млрд евро (1,35 млрд долларов).

Бундесвер также расширил существующий контракт на поставку боеприпасов DM121 (155-мм осколочно-фугасный снаряд). Его сумма выросла более чем в два раза - со 109 млн евро до 246 млн евро.

В компании уточнили, что в ближайшее время должна состояться поставка снарядов на сумму 127 млн евро.

Помощь Украине от Германии

Напомним, Германия с начала полномасштабного вторжения России в Украину предоставляет нашей стране военную помощь. В частности, она передает танки, САУ и снаряды.

Недавно страна разместила большой заказ на закупку снарядов для танков Leopard 2. Также Германия подписала контракт на покупку 66 бронетранспортеров для Украины.

На прошлой неделе Берлин анонсировал новый пакет военной помощи нашей стране, в который вошли зенитные ракетные комплексы Patriot.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь Украине Война России против Украины
NEWS
Сбито 6 ракет и десятки дронов. Поврежден порт и не только: последствия ночной атаки
Сбито 6 ракет и десятки дронов. Поврежден порт и не только: последствия ночной атаки
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию