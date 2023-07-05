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Германия закупит десятки американских военных вертолетов

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Среда 05 июля 2023 21:03
Германия закупит десятки американских военных вертолетов Фото: Германия закупит десятки американских военных вертолетов (flickr by David Traish LRPS)
Автор: Иван Носальский

Германия купит 60 военных вертолетов Chinook у американской компании Boeing. Их стоимость - более 6 миллиардов евро.

Об этом свидетельствует решение бюджетного комитета немецкого парламента, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Комитет поддержал выделение всего 8 миллиардов евро. Помимо вертолетов, деньги также пойдут на обслуживание (700 млн евро), национальные контракты (240 млн евро) и инфраструктуру (750 млн евро).

"Этим мы начинаем один из важнейших закупочных проектов спецфонда Бундесвера", - заявил член комитета из партии "Зеленых" Себастьян Шефер.

Вертолеты Chinook

Отметим, что вертолеты Chinook являются транспортными. Они начали широко эксплуатироваться с 1960-х годов и состоят на вооружении более 20 стран мира.

Они вмещают от 33 до 55 солдат или 24 лежачих больных с двумя сопровождающими.

США уже успели использовать такие вертолеты во время войн во Вьетнаме и Афганистане.

Напомним, еще в прошлом месяце Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Германии вертолетов CH-47F Chinook.

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