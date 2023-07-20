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США схвалили продаж Німеччині ракет AMRAAM майже на 3 млрд доларів

Фото: США схвалили продаж Німеччини ракет AMRAAM (bundeswehr.de)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати затвердили продаж Німеччині ракет середньої дальності AMRAAM на суму 2,9 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Агентства зі співробітництва в галузі безпеки Міноборони США.

Німеччина має намір придбати 969 ракет середньої дальності класу "повітря-повітря" AIM-120C-8 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) та супутнього обладнання.

Повідомляється, що до пакету обладнання, зокрема, увійшли радари наведення AMRAAM C8, навчальні ракети AIM-120 та пристрої захисту зв'язку. Основним постачальником ракет та додаткового обладнання є компанія Raytheon.

AMRAAM - це ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності. Вони є основним озброєнням винищувачів F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22. Залежно від модифікації, вартість однієї ракети варіюється в межах від 1,2 млн. до 1,9 млн. доларів.

Німеччина реформує збройні сили

Німеччина має намір найближчими роками витратити великі кошти на переозброєння своїх збройних сил.

Так, Бундесвер у липні замовив у німецького збройового концерну Rheinmetall кілька сотень тисяч снарядів для артилерії. Це потрібно для поповнення запасів. Потенційна вартість замовлення складає 1,2 млрд євро.

Також Німеччина придбає 60 військових гелікоптерів Chinook у американської компанії Boeing. Їхня вартість - понад 6 млрд євро. Крім вертольотів, гроші також підуть на обслуговування, національні контракти та інфраструктуру.

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