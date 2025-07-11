В США одобрили 500 млн долларов помощи для Украины в 2026 году

Комитет Сената США по вопросам вооруженных сил одобрил 500 миллионов долларов на оказание помощи Украине в области безопасности в рамках проекта закона о национальной обороне на 2026 финансовый год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Стоит заметить, что этот закон также ограничивает вывод из эксплуатации военных самолетов A-10.
Закон о национальной обороне (NDAA) ежегодно определяет финансирование и полномочия вооруженных сил США, чтобы гарантировать их боеспособность. Проект, одобренный комитетом 9 июля, предусматривает продление помощи Украине до 2028 года с повышением финансирования с 300 до 500 миллионов долларов.
Кроме того, законопроект запрещает уменьшать парк самолетов A-10 ниже 103 единиц в 2026 году, что позволит продлить их службу для авиационной поддержки.
NDAA поддерживает общее финансирование национальной обороны США в размере 925 миллиардов долларов и включает меры по противодействию глобальным угрозам, в частности со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.
В нем подчеркивается необходимость технологических достижений в таких областях, как искусственный интеллект, беспилотные технологии и гиперзвуковое оружие, для поддержания военного превосходства США.
Согласно сообщениям западных СМИ, на прошлой неделе США временно приостановили поставки некоторых видов вооружения в Украину. Речь идет, в частности, о ракетах для систем ПВО и высокоточных боеприпасах. В Белом доме объяснили, что это решение связано с проверкой запасов на американских складах и касается не только Украины, но и других партнеров по всему миру.
После телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским 3 июля, а также из-за интенсивных российских обстрелов, президент США Дональд Трамп объявил о намерении увеличить объем военной помощи Украине.
Трамп отметил, что Владимир Путин ответственен за многочисленные убийства людей. Кроме того, он заявил, что не думал над тем, кто решил прекратить передачу оружия Украине.
По данным СМИ, решение приостановить поставки оружия Украине принял Пит Гегсет. Причем он якобы не проинформировал об этом ни Трампа, ни Конгресс.
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