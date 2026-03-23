США и Иран могут встретиться уже на этой неделе: Axios назвало участников

17:37 23.03.2026 Пн
2 мин
Вашингтон будут представлять Уиткофф, Кушнер и, возможно, Ди Вэнс
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп и Стив Уиткофф (Getty Images)

Представители США и Ирана могут встретиться в столице Пакистана уже в конце этой недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Axios Барака Равида в соцсети Х.

Читайте также: Трамп анонсировал сделку с Ираном в течение 5 дней или раньше

Журналист со ссылкой на израильского чиновника рассказал, что спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ведут переговоры со спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом.

Равид также сообщил, что страны-посредники пытаются организовать встречу в Исламабаде. По словам источника журналиста, со стороны Тегерана будут присутствовать Галибаф и другие представители, а со стороны США - Уиткофф, Кушнер и, возможно, вице-президент Джей Ди Вэнс.

Израильский чиновник сообщил, что встреча, вероятно, состоится в конце этой недели.

Что предшествовало

Сегодня, 23 марта, Трамп заявил, что Тегеран "очень хочет заключить сделку" и это может произойти в течение пяти дней или раньше. Он подчеркнул, что последние переговоры с Ираном состоялись прошлой ночью.

В ответ на вопрос о том, с кем администрация президента США вела переговоры, Трамп заявил, что Иран имеет "представителей".

Напомним, Трамп после переговоров с Ираном поручил отложить удары по энергетической инфраструктуре страны. Он заявил, что в течение последних двух дней Вашингтон и Тегеран провели "очень плодотворные и конструктивные переговоры" по урегулированию конфликта.

Позже Иранские СМИ опровергли заявление Трампа и сообщили, что никаких переговоров между Тегераном и Вашингтоном не проводилось. МИД Ирана утверждает, что президент США просто "пытается выиграть время, пока продолжаются региональные усилия по деэскалации".

Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Джаред Кушнер Стив Уиткофф
Взрывы в Буче: какую сумму обещали исполнителю за теракт
Взрывы в Буче: какую сумму обещали исполнителю за теракт
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти