Путин усилил удары по Украине после тайного визита директора ЦРУ, - WP
Россия усилила воздушные обстрелы Украины после тайного визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. В Кремле восприняли предупреждение США как проявление слабости Запада и приняли решение увеличить давление на Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Попытка оговорки и реакция Кремля
Как отмечает издание, во время визита директор ЦРУ Джон Ретклифф встретился с главой ФСБ Александром Бортниковым, пытаясь донести до ближайшего окружения российского диктатора Владимира Путина, что эскалация войны лишь усугубит позиции России.
"Сообщение было таким: у вас дела обстоят не очень хорошо. Пора поговорить. Давайте разберемся с этим, потому что через шесть месяцев, год вам будет еще хуже", - отметил источник издания, знакомый с обсуждениями.
Однако в Москве призывы к миру расценили как символ слабости американской стороны.
"Россия расценила визит как попытку убедить Путина остановиться, но Путин расценил это как слабость", - рассказал собеседник издания.
Сразу после встреч РФ активизировала круглосуточные удары ракетами и дронами по украинским городам, энергосистеме, водоснабжению и складам с продовольствием.
Ставка Путина на зимний коллапс
Российские аналитики и источники среди элит отмечают, что Путин остается убежденным в своей победе и категорически отвергает замораживание войны по нынешней линии фронта.
"Я не сомневаюсь, что враг распадется", - публично заявил Путин вскоре после визита американской делегации.
По данным экспертов, ключевым условием Кремля для дальнейших переговоров остается полный выход украинских сил с территории Донбасса.
Москва рассчитывает, что зимние обстрелы и нехватка ресурсов вызовут недовольство среди населения и заставят Украину согласиться на капитуляцию.
При этом российская экономика испытывает серьезную нагрузку:
- Дефицит бюджета - К концу июля он вырос до 74,4 млрд долларов (2,8% ВВП), что значительно превышает первоначальные планы.
- Топливный кризис - Из-за ударов по российским НПЗ в стране возник худший дефицит бензина со времен распада СССР.
- Проблемы в банках - финансовая тревога заставляет россиян выводить деньги из банковской системы.
Несмотря на это, в Кремле считают, что при поддержке высоких цен на нефть смогут вести войну на истощение дольше Украины.
Переговоры о мире в Украине
Напомним, что спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Киев и Москву для возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией.
В преддверии этой поездки президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорщики Трампа прибудут в Киев 6 сентября. По его словам, во время этого визита российская сторона должна полностью приостановить свои обстрелы и воздушные атаки.
В то же время, в СМИ появилась информация о том, что США попросили Украину воздержаться от ударов по российской энергетике во время пребывания американских посланников в регионе, чтобы обеспечить безопасность переговорного процесса.