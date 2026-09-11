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С Рэтклиффом или без: в Politico объяснили, будет ли прорыв по Украине

10:15 11.09.2026 Пт
2 мин
Почему директор ЦРУ - не панацея в переговорах?
aimg Елена Чупровская
С Рэтклиффом или без: в Politico объяснили, будет ли прорыв по Украине Фото: директор ЦРУ Джон Рэтклифф (Getty Images)
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В Вашингтоне обсуждают, возглавит ли директор ЦРУ Джон Рэтклифф переговоры о войне в Украине. Впрочем, даже если и так, это вряд ли приблизит долгожданный прорыв в переговорах с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico.

Энтузиазм в Вашингтоне

Перспектива того, что директор ЦРУ США Джон Рэтклифф возьмет на себя кураторство "украинского направления", вызвала энтузиазм в разных вашингтонских группировках. Это произошло, несмотря на то, что в Белом доме отрицали возможность такого развития событий.

Сторонники Украины в США заявляют: неважно, кто занимается этим вопросом, ведь главные события разворачиваются на поле боя.

"Если Рэтклифф присоединится к делу, то стоит учесть, что он отлично разбирается в российской проблематике", - сказал Мэтью Бойс, занимавший должность заместителя помощника госсекретаря по делам Евразии в первой администрации Трампа.

Он предостерег от ожиданий скорейшей и значимой победы за столом переговоров.

"Путин считает, что время работает на него, делает ставку на эскалацию и не проявляет никакого интереса к уходу от своих жестких, максималистских позиций", - отметил Бойс.

И Белый дом, и ЦРУ опровергли информацию о том, что Рэтклифф готовится играть более активную роль в переговорах между Россией и Украиной.

Напомним, президент США Дональд Трамп решил расширить полномочия директора ЦРУ в переговорах с Россией и Украиной, чтобы сдвинуть с места дипломатический процесс, долгое время стоящий на месте.

Напомним также, что Россия усилила обстрелы Украины после тайного визита директора ЦРУ в Москву.

В Кремле предупреждение США о рисках эскалации расценили как слабость и ответили активизацией ударов ракетами и дронами по украинским городам.

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