В США распространяются протесты по стране: все, что известно

В США продолжаются масштабные протесты против миграционной политики администрации президента Дональда Трампа. Демонстрации уже проходят не только в Лос-Анджелесе, но и в ряде других городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
В частности, акции против антимигрантских рейдов начались в Нью-Йорке, где полиция задержала почти 50 участников демонстрации после попытки прорыва через баррикады возле офиса Службы иммиграции и миграционного суда.
Около 22:30 протестующие на Манхэттене пошли на штурм полицейского кордона, что привело к столкновениям. Очевидцы зафиксировали, как участники акции обливают правоохранителей водой и скандируют оскорбительные лозунги.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил о развертывании по всему штату бойцов Нацгвардии "для обеспечения мира и порядка" на фоне протестов мигрантов.
"Мирный протест законный. Нанесение вреда человеку или имуществу является незаконным и приведет к аресту. Техасская гвардия будет использовать все инструменты и стратегии, чтобы помочь правоохранителям поддерживать порядок", - написал он в соцсети X.
Акции также состоялись в Денвере (штат Колорадо), где демонстранты блокировали дороги с антиполицейскими и антимигрантскими лозунгами. Местные власти вынуждены были перекрыть несколько улиц. Несмотря на слухи, слезоточивый газ полиция не применяла.
В центре Лос-Анджелеса введен комендантский час до 18:00, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. В районе усиленного контроля размещены подразделения Национальной гвардии и агентов Министерства внутренней безопасности. В течение суток в городе задержаны почти 200 человек.
Напряженной остается ситуация и в Чикаго. Там протестующие собрались возле федерального здания, полиция в полной экипировке держит периметр. Демонстранты выкрикивают лозунги и сигналят автомобилями.
Протесты в США охватывают все больше городов, а количество задержанных неуклонно растет. Правоохранители предупреждают, что любые незаконные действия будут немедленно прекращаться.
Протесты в Лос-Анджелесе разгорелись 6 июня после масштабных рейдов миграционной службы против нелегальных мигрантов.
За неделю в пригородах города были задержаны 118 человек по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства. Во время операций силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Жесткая реакция правоохранителей вызвала возмущение среди местных жителей и активистов, что привело к массовым протестам, которые впоследствии переросли в столкновения с полицией.
На фоне обострения ситуации президент Дональд Трамп раскритиковал местные власти за "неспособность контролировать город" и приказал направить в Калифорнию 2 тысячи военных из Национальной гвардии.
После этого власти штата Калифорния подали в суд на администрацию Трампа. Там считают незаконным введение войск Нацгвардии для подавления протестов.
Все о протестах в Лос-Анджелесе РБК-Украина собрало в отдельном материале.
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