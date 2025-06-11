У США ширяться протести по країні: все, що відомо

Зокрема, акції проти антимігрантських рейдів почалися у Нью-Йорку, де поліція затримала майже 50 учасників демонстрації після спроби прориву через барикади біля офісу Служби імміграції та міграційного суду.

Близько 22:30 протестувальники на Мангеттені пішли на штурм поліцейського кордону, що спричинило сутички. Очевидці зафіксували, як учасники акції обливають правоохоронців водою та скандують образливі гасла.

Губернатор Техасу Грег Ебботт заявив про розгортання по всьому штату бійців Нацгвардії "задля забезпечення миру та порядку" на тлі протестів мігрантів.

"Мирний протест є законним. Завдання шкоди людині чи майну є незаконним і призведе до арешту. Техаська гвардія використовуватиме всі інструменти та стратегії, щоб допомогти правоохоронцям підтримувати порядок", - написав він в соцмережі X.

Акції також відбулися в Денвері (штат Колорадо), де демонстранти блокували дороги з антиполіцейськими та антимігрантськими гаслами. Місцева влада змушена була перекрити кілька вулиць. Попри чутки, сльозогінний газ поліція не застосовувала.

У центрі Лос-Анджелеса введено комендантську годину до 18:00, аби запобігти подальшій ескалації. В районі посиленого контролю розміщено підрозділи Національної гвардії та агентів Міністерства внутрішньої безпеки. Протягом доби в місті затримано майже 200 осіб.

Напруженою лишається ситуація і в Чикаго. Там протестувальники зібралися біля федеральної будівлі, поліція у повному екіпіруванні тримає периметр. Демонстранти вигукують гасла та сигналять автомобілями.

Протести у США охоплюють дедалі більше міст, а кількість затриманих невпинно зростає. Правоохоронці попереджають, що будь-які незаконні дії будуть негайно припинятися.