Мятеж или превышение полномочий? Калифорния будет судиться с Трампом

Штат Калифорния подал в суд на администрацию американского президента Дональда Трампа из-за введения войск Нацгвардии для подавления протестов в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что такая операция была проведена без его согласия, чем нарушена Конституция США и федеральное законодательство. В иске говорится, что не было никакого законного основания для вмешательства - ни восстания, ни угрозы государственной власти, а значит, действия Вашингтона являются незаконными.

Согласно закону, Нацгвардия не имеет права участвовать в гражданском правоприменении, а может лишь охранять федеральных агентов и объекты. Поэтому Калифорния требует немедленного вывода военных и возвращения контроля над гвардией к губернатору штата.

Между тем президент Дональд Трамп сослался на положение федерального закона - Раздел 12406 Кодекса США, который позволяет привлекать Национальную гвардию в случаях восстания или угрозы восстания.

Масштабные протесты против миграционной политики Белого дома Трамп назвал "формой мятежа" и использовал это как повод для привлечения федеральных сил.

Сенатор Джек Рид, ведущий демократ в Комитете Сената по вооруженным силам, выразил "глубокую обеспокоенность" действиями президента Дональда Трампа, отметив, что он "серьезно обеспокоен" решением главы Белого дома о развертывании морских пехотинцев.

"Президент силой отменяет власть губернатора и мэра и использует военных как политическое оружие. Этот беспрецедентный шаг грозит превратить напряженную ситуацию в национальный кризис. С момента основания нашей страны американский народ четко заявил: мы не хотим, чтобы военные осуществляли правоохранительные действия на территории США", - подчеркнул сенатор.