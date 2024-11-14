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США еще не изменили мнение по поводу ударов Украины вглубь России, - Госдеп

США, Четверг 14 ноября 2024 22:47
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США еще не изменили мнение по поводу ударов Украины вглубь России, - Госдеп Фото: США не изменили мнение по поводу ударов Украины вглубь России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Политика США по дальнобойным ударам вглубь России пока не изменилась. Администрация сохраняет позицию по ограниченному применению Украиной оружия.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Ведант Пател, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг для прессы.

"У меня нет объявлений никаких изменений в политике", - заметил представитель Госдепа.

Он также проинформировал, что находящийся в Брюсселе государственный секретарь США Энтони Блинкен продолжает обсуждать с союзниками и партнерами реакцию на привлечение Россией войск КНДР в войне против Украины.

По его словам, участие Северной Кореи в этой войне вызывает большую обеспокоенность не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, что в настоящее время администрация США сохраняет позицию по ограниченному применению Украиной дальнобойного оружия в целях вглубь России и продолжает консультации с союзниками по реагированию на присутствие войск КНДР в войне РФ против Украины.

Отметим, что вчера министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном разрешение на дальнобойные удары ВСУ по территории России. По словам министра, есть "сдержанный оптимизм" по этому вопросу.

Недавно в Пентагоне назвали еще одну причину, почему США запрещают Украине избивать ATACMS.

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