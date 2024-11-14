США ще не змінили думку щодо ударів України вглиб Росії, - Держдеп
Політика США щодо далекобійних ударів вглиб Росії поки не змінилася. Адміністрація зберігає позицію щодо обмеженого застосування Україною зброї.
Про це заявив речник Державного департаменту США Ведант Пател, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг для преси.
"У мене немає оголошень жодних змін у політиці", - зауважив представник Держдепу.
Він також поінформував, що державний секретар США Ентоні Блінкен, який перебуває в Брюсселі, продовжує обговорювати із союзниками й партнерами реакцію на залучення Росією військ КНДР у війні проти України.
За його словами, участь Північної Кореї у цій війні викликає велике занепокоєння не лише в Європі, а й в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Нагадаємо, що наразі адміністрація США зберігає позицію щодо обмеженого застосування Україною далекобійної зброї по цілях вглиб Росії та продовжує консультації із союзниками щодо реагування на присутність військ КНДР у війні РФ проти України.
Зауважимо, що вчора міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном дозвіл на далекобійні удари ЗСУ по території Росії. За словами міністра, є "стриманий оптимізм" щодо цього питання.
Нещодавно у Пентагоні назвали ще одну причину, чому США забороняють Україні бити ATACMS.
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