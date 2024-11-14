США ще не змінили думку щодо ударів України вглиб Росії, - Держдеп

Політика США щодо далекобійних ударів вглиб Росії поки не змінилася. Адміністрація зберігає позицію щодо обмеженого застосування Україною зброї.

Про це заявив речник Державного департаменту США Ведант Пател, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг для преси.

"У мене немає оголошень жодних змін у політиці", - зауважив представник Держдепу.

Він також поінформував, що державний секретар США Ентоні Блінкен, який перебуває в Брюсселі, продовжує обговорювати із союзниками й партнерами реакцію на залучення Росією військ КНДР у війні проти України.

За його словами, участь Північної Кореї у цій війні викликає велике занепокоєння не лише в Європі, а й в Індо-Тихоокеанському регіоні.