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США ще не змінили думку щодо ударів України вглиб Росії, - Держдеп

США, Четвер 14 листопада 2024 22:47
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США ще не змінили думку щодо ударів України вглиб Росії, - Держдеп Фото: США не змінили думку щодо ударів України вглиб Росії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Політика США щодо далекобійних ударів вглиб Росії поки не змінилася. Адміністрація зберігає позицію щодо обмеженого застосування Україною зброї.

Про це заявив речник Державного департаменту США Ведант Пател, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг для преси.

"У мене немає оголошень жодних змін у політиці", - зауважив представник Держдепу.

Він також поінформував, що державний секретар США Ентоні Блінкен, який перебуває в Брюсселі, продовжує обговорювати із союзниками й партнерами реакцію на залучення Росією військ КНДР у війні проти України.

За його словами, участь Північної Кореї у цій війні викликає велике занепокоєння не лише в Європі, а й в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, що наразі адміністрація США зберігає позицію щодо обмеженого застосування Україною далекобійної зброї по цілях вглиб Росії та продовжує консультації із союзниками щодо реагування на присутність військ КНДР у війні РФ проти України.

Зауважимо, що вчора міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном дозвіл на далекобійні удари ЗСУ по території Росії. За словами міністра, є "стриманий оптимізм" щодо цього питання.

Нещодавно у Пентагоні назвали ще одну причину, чому США забороняють Україні бити ATACMS.

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