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Сибига заявил о "сдержанном оптимизме" по разрешению США на удары по России

Среда 13 ноября 2024 19:36
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Сибига заявил о "сдержанном оптимизме" по разрешению США на удары по России Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном разрешение на дальнобойные удары ВСУ по территории России. Есть "сдержанный оптимизм" по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского МИД в эфире телемарафона.

По словам Сибиги, они с Блинкеном обсудили вопросы дальнобойных ударов по военным объектам на территории России, а также евроатлантическую интеграцию Украины.

"Здесь мы сдержанно оптимистичны. Поэтому чрезвычайно важна встреча по всем соображениям", - отметил министр.

Разрешение на дальнобойные удары по территории РФ

Напомним, США и Великобритания передали Украине дальнобойные ракеты. Однако партнеры ограничили возможность использования полученного оружия. Украине не разрешают наносить удары западными ракетами вглубь территории России.

Партнеры обеспокоены тем, что такой шаг может привести к эскалации.

Также в Пентагоне недавно назвали еще одну причину, почему США запрещают Украине избивать ATACMS. Россия уже якобы переместила цели за пределы радиуса действия предоставленных Украине ракет ATACMS в 300 километрах от границы.

В то же время, недавно сообщалось, что администрация Байдена может изменить позицию по ударам вглубь РФ дальнобойным оружием. Следующие несколько недель могут быть решающими.

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