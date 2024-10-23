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Остин назвал еще одну причину, почему США запрещают Украине бить ATACMS по России

Вашингтон, Среда 23 октября 2024 12:21
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Остин назвал еще одну причину, почему США запрещают Украине бить ATACMS по России Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

США не разрешают Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России. В Вашингтоне полагают, что Россия уже перевела свои цели за пределы радиуса действия ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина в интервью Fox News.

Журналистка спросила Остина, будет ли это простым продолжением войны, если США не дадут Украине разрешения на удары ATACMS по территории России. Остин в ответ заявил, что Россия уже якобы перевела самолеты, которые она использует для запуска управляемых авиабомб, за пределы радиуса действия ATACMS в 300 километрах от украинской границы.

"Я думаю, что у них (украинцев, - ред.) есть способность продолжать наносить удары на большом расстоянии, и они это сделают", - сказал министр обороны США.

Глава Пентагона добавил, что у Украины много возможностей, которые США предоставили в плане беспилотников.

Ограничение на удары по России

Следует отметить, что США и Британия ограничивают возможности использования Украиной дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow, которые передали ВСУ. Партнеры не разрешают бить ракетами по целям внутри России. Союзники объясняли это возможностью эскалации.

Также из-за опасений эскалации канцлер Германии Олаф Шольц блокирует передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Однако не все союзники так категоричны. К примеру, министр обороны Нидерландов недавно заявил, что его страна не запрещает Украине использовать полученные истребители F-16 по России.

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