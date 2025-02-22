У Трампа попросили Украину отозвать резолюцию ООН, осуждающую вторжение РФ, - WP

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

По словам источников издания (чиновника и трех европейских дипломатов), предложение Вашингтона ошеломило Киев, который отказался отозвать свою резолюцию и которая должна быть опубликована в понедельник, 24 февраля, в день третьей годовщины полномасштабного вторжения России. Украинская сторона была проинформирована о новом предложении в пятницу.

Так, госсекретарь США Марко Рубио опубликовал в этот день заявление, в котором говорится, что Вашингтон "предложил простую, историческую резолюцию в Организации Объединенных Наций", которую они призывают все государства-члены ООН поддержать, "чтобы наметить путь к миру".

"Поддерживая эту резолюцию, мы подтверждаем, что этот конфликт ужасен, что ООН может помочь положить ему конец и что мир возможен. Мы твердо верим, что настал момент взять на себя обязательство прекратить войну", - говорится в заявлении.

Один из чиновников (источников WP) рассказал, что Вашингтон рассмотрел предложенную Украиной резолюцию и "потребовал внести некоторые изменения, чтобы сделать ее слабее", включая "пророссийские" формулировки в документе. Затем Штаты предложили новую резолюцию, потребовав от Киева отозвать ее версию, которая уже была согласована с другими странами-партнерами, и которые планировали ее подписать.

Чиновник сказал, что новое предложение "шокировало" украинскую сторону, президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому Министерству иностранных дел на отзывать действующую резолюцию.

"Их предложение очень короткое и совершенно новое по языку. Многие представители других стран говорят, что это больше похоже на призыв к умиротворению Путина, чем на призыв к миру", - заявил источник WP.

Далее издание пишет, что обращение администрации президента США Дональда Трампа к Киеву предполагает, что Штаты пытаются "обойти все возможные процедуры в ООН", требуя от Украины добровольно отозвать свой текст, чтобы проложить путь для других стран к подписанию более мягкого текста Вашингтона.

"У нас есть много признаков возможных плохих событий, но шокирует то, что они оказывают давление на (Украину - ред.), но не на россиян", - добавил чиновник.