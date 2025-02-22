У Трампа попросили Украину отозвать резолюцию ООН, осуждающую вторжение РФ, - WP
Администрация Трампа попросила Украину отозвать ежегодную резолюцию ООН, осуждающую войну, которую развязала Россия. Штаты хотят заменить документ смягченным заявлением США, которое в Киеве восприняли как близкое к пророссийскому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По словам источников издания (чиновника и трех европейских дипломатов), предложение Вашингтона ошеломило Киев, который отказался отозвать свою резолюцию и которая должна быть опубликована в понедельник, 24 февраля, в день третьей годовщины полномасштабного вторжения России. Украинская сторона была проинформирована о новом предложении в пятницу.
Так, госсекретарь США Марко Рубио опубликовал в этот день заявление, в котором говорится, что Вашингтон "предложил простую, историческую резолюцию в Организации Объединенных Наций", которую они призывают все государства-члены ООН поддержать, "чтобы наметить путь к миру".
"Поддерживая эту резолюцию, мы подтверждаем, что этот конфликт ужасен, что ООН может помочь положить ему конец и что мир возможен. Мы твердо верим, что настал момент взять на себя обязательство прекратить войну", - говорится в заявлении.
Один из чиновников (источников WP) рассказал, что Вашингтон рассмотрел предложенную Украиной резолюцию и "потребовал внести некоторые изменения, чтобы сделать ее слабее", включая "пророссийские" формулировки в документе. Затем Штаты предложили новую резолюцию, потребовав от Киева отозвать ее версию, которая уже была согласована с другими странами-партнерами, и которые планировали ее подписать.
Чиновник сказал, что новое предложение "шокировало" украинскую сторону, президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому Министерству иностранных дел на отзывать действующую резолюцию.
"Их предложение очень короткое и совершенно новое по языку. Многие представители других стран говорят, что это больше похоже на призыв к умиротворению Путина, чем на призыв к миру", - заявил источник WP.
Далее издание пишет, что обращение администрации президента США Дональда Трампа к Киеву предполагает, что Штаты пытаются "обойти все возможные процедуры в ООН", требуя от Украины добровольно отозвать свой текст, чтобы проложить путь для других стран к подписанию более мягкого текста Вашингтона.
"У нас есть много признаков возможных плохих событий, но шокирует то, что они оказывают давление на (Украину - ред.), но не на россиян", - добавил чиновник.
Напомним, вчера утром "Голос Америки" писало, что США еще не решили, будут ли поддерживать резолюцию ООН с осуждением российской агрессии в отношении Украины.
Ранее РБК-Украина сообщало, что республиканцы представили законопроект о выходе США из ООН. Известно, что законодатели хотят представить документ в Палате представителей США.
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