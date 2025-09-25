США еще на 4 дня отложили санкции против нефтяной компании Сербии, связанной с РФ

США внесли крупнейшую нефтяную компанию Сербии в санкционный список 10 января из-за так называемого "вторичного риска" вследствие подавляющей российской собственности в этой компании в свете российского вторжения в Украину.

Санкции против NIS откладывались шесть раз, последний раз до 26 сентября.

Власти Сербии тем временем вели переговоры с российской и американской сторонами.

"Мы были чрезвычайно корректными по отношению к российским и американским партнерам, мы будем стараться быть корректными, но люди должны знать, что нам придется заплатить чрезвычайно высокую цену", - сказал Вучич.

Вучич отметил, что Сербия является "побочной жертвой отношений между американцами и русскими".

Между тем структура собственности NIS неоднократно менялась. Российская компания "Газпром" вышла из состава владельцев NIS в сентябре, а одним из значительных владельцев стала другая компания, которой руководит "Газпром", - "Интелидженс" из Санкт-Петербурга.