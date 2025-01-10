Вучич: "Газпром нефть" должна выйти из состава акционеров сербской нефтяной компании

Российской "Газпром нефти" дали 45 дней на то, чтобы выйти из состава сербской нефтяной компании NIS. Это объясняется санкциями США.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Они (США - ред.) требуют от нас полного выхода россиян из NIS, выхода, а не сокращения", - рассказал Вучич.

По его словам, срок, в течение которого Сербия должна урегулировать этот вопрос с россиянами - не позднее 10 марта.

Любая сделка должна быть одобрена Управлением по контролю за иностранными активами США, сказал Вучич.

Стоит заметить, что контрольный пакет акций NIS принадлежит “Газпром нефти”, которая владеет 50 % акций, и “Газпрому”, который владеет 6,15 % акций. Правительство Сербии владеет еще 29,87%, остальные акции принадлежат мелким акционерам.