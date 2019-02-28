США і Північна Корея не досягли угоди про денуклеаризацію

Білий дім заявив, що сторони продовжать переговори в подальшому

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на саммите в Ханое не достигли соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Трамп и Ким Чен Ын не смогли достичь соглашения по денуклеаризации Корейского полуострова.

"Оба лидера обсудили различные способы продвижения концепции денуклеаризации…В настоящее время соглашение достигнуто не было, но их (лидеров США и КНДР, - ред.) команды с нетерпением ждут встречи в будущем", - отметила Сандерс.

Как сообщает Reuters, в ближайшее время должна пройти пресс-конференция Трампа. Лидеры обеих стран также отменили ранее запланированный совместный ланч.

Отметим, сегодня проходит второй день саммита Трампа и Ким Чен Ына. Ожидалось, что лидеры США и КНДР проведут переговоры тет-а-тет, а затем - при участии помощников.

По результатам переговоров планировалось подписание нового соглашения. В Белом доме не уточнили, о каком именно документе шла речь.