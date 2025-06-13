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В США сенатора грубо заковали в наручники на пресс-конференции: что произошло

Фото: полиция США (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Калифорнии полиция надела наручники на сенатора-демократа Алекса Падилью, который выступал против жесткой миграционной политики Дональда Трампа. Это произошло на пресс-конференции министра внутренней безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBS.

Так, американского сенатора от Калифорнии, демократа Алекса Падилью полиция заковала в наручники и поставила на колени.

Инцидент произошел во время пресс-конференции министра внутренней безопасности Кристи Ноэм в Лос-Анджелесе, на которой чиновница представила новые меры по миграционному контролю.

Подробности инцидента

Падилья вошел в зал и эмоционально перебил чиновницу, выступая против депортаций, которые в последнее время активизировались в Калифорнии.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как двое офицеров силой выводят Падилью, кладут его на пол, заковывают в наручники и приказывают не сопротивляться.

При этом сенатор успел громко представиться: "Я - сенатор Алекс Падилья", прежде чем его вывели из зала.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал на X фотографию, на которой сенатор Алекс Падилья лежит на земле.

Реакция офиса сенатора Падильи

После инцидента офис сенатора Падильи уже выступил с заявлением, в котором раскритиковал действия полиции как "непропорциональные и опасные".

В свою очередь Алекс Падилья заявил журналистам, что его формально не задерживали и не арестовывали.

Также стало известно, что Падилья прибыл в федеральное здание в Лос-Анджелесе в рамках выполнения своих конституционных обязанностей - осуществления парламентского надзора. Во время брифинга с генералом Гийо и пресс-конференции министра Ноэм он пытался задать вопрос, но силовики вывели его из зала, повалили на землю и заковали в наручники.

Что дальше?

Тем временем в Белом доме от комментариев воздерживаются. Ожидается, что в ближайшие дни демократ подаст официальную жалобу на действия правоохранителей.

Задержание Падильи стало символическим моментом - впервые чиновник попал под силовую реакцию на мирный протест.

 

Волна протестов против антимигрантских мер Трампа

Последние недели в Калифорнии продолжаются массовые демонстрации против ужесточения политики депортации. Участники протестов обвиняют администрацию Трампа в дискриминации и жестоком обращении с иммигрантами.

Так, по приказу Трампа в Лос-Анджелес было введено 2 000 солдат Национальной гвардии для подавления протестов, происходящих по всей стране из-за массовых рейдов иммиграционной службы ICE.

Также Северное командование США объявило о временном переводе около 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелес.

Отметим, что власти штата Калифорния уже подали в суд на администрацию Трампа. Там считают незаконным введение войск Нацгвардии для подавления протестов.

Все о протестах в Лос-Анджелесе РБК-Украина собрало в отдельном материале.

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