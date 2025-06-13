В США сенатора грубо закували в кайданки на пресконференції: що сталося

Так, американського сенатора від Каліфорнії, демократа Алекса Паділью поліція закувала в кайданки та поставила на коліна.

Інцидент стався під час пресконференції міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем у Лос-Анджелесі, на якій чиновниця презентувала нові заходи щодо міграційного контролю.

Подробиці інциденту

Паділья увійшов до зали та емоційно перебив чиновницю, виступаючи проти депортацій, які останнім часом активізувалися у Каліфорнії.

На відео, опублікованому в соцмережах, видно, як двоє офіцерів силоміць виводять Паділью, кладуть його на підлогу, заковують у кайданки й наказують не чинити опір.

При цьому сенатор встиг голосно представитися: "Я - сенатор Алекс Паділья", перш ніж його вивели із зали.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом опублікував на X фотографію, на якій сенатор Алекс Паділья лежить на землі.

Реакція офісу сенатора Падільї

Після інциденту офіс сенатора Падільї вже виступив із заявою, у якій розкритикував дії поліції як "непропорційні та небезпечні".

В свою чергу Алекс Паділья заявив журналістам, що його формально не затримували й не заарештовували.

Також стало відомо, що Паділья прибув до федеральної будівлі у Лос-Анджелесі в межах виконання своїх конституційних обов’язків – здійснення парламентського нагляду. Під час брифінгу з генералом Гійо та пресконференції міністерки Ноем він намагався поставити питання, але силовики вивели його із зали, повалили на землю й закували в кайданки.

Що далі?

Тим часом у Білому домі від коментарів утримуються. Очікується, що найближчими днями демократ подасть офіційну скаргу на дії правоохоронців.

Затримання Падільї стало символічним моментом - уперше високопосадовець потрапив під силову реакцію на мирний протест.