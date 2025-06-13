В США сенатора грубо закували в кайданки на пресконференції: що сталося

У Каліфорнії поліція одягнула кайданки на сенатора-демократа Алекса Паділью, який виступав проти жорсткої міграційної політики Дональда Трампа. Це сталося на пресконференції міністерки внутрішньої безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBS.
Так, американського сенатора від Каліфорнії, демократа Алекса Паділью поліція закувала в кайданки та поставила на коліна.
Інцидент стався під час пресконференції міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем у Лос-Анджелесі, на якій чиновниця презентувала нові заходи щодо міграційного контролю.
Паділья увійшов до зали та емоційно перебив чиновницю, виступаючи проти депортацій, які останнім часом активізувалися у Каліфорнії.
На відео, опублікованому в соцмережах, видно, як двоє офіцерів силоміць виводять Паділью, кладуть його на підлогу, заковують у кайданки й наказують не чинити опір.
При цьому сенатор встиг голосно представитися: "Я - сенатор Алекс Паділья", перш ніж його вивели із зали.
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом опублікував на X фотографію, на якій сенатор Алекс Паділья лежить на землі.
Після інциденту офіс сенатора Падільї вже виступив із заявою, у якій розкритикував дії поліції як "непропорційні та небезпечні".
В свою чергу Алекс Паділья заявив журналістам, що його формально не затримували й не заарештовували.
Також стало відомо, що Паділья прибув до федеральної будівлі у Лос-Анджелесі в межах виконання своїх конституційних обов’язків – здійснення парламентського нагляду. Під час брифінгу з генералом Гійо та пресконференції міністерки Ноем він намагався поставити питання, але силовики вивели його із зали, повалили на землю й закували в кайданки.
Тим часом у Білому домі від коментарів утримуються. Очікується, що найближчими днями демократ подасть офіційну скаргу на дії правоохоронців.
Затримання Падільї стало символічним моментом - уперше високопосадовець потрапив під силову реакцію на мирний протест.
Останні тижні в Каліфорнії тривають масові демонстрації проти посилення політики депортації. Учасники протестів звинувачують адміністрацію Трампа в дискримінації та жорстокому поводженні з іммігрантами.
Так, за наказом Трампа до Лос-Анджелеса було введено 2 000 солдат Національної гвардії для придушення протестів, що відбуваються по всій країні через масові рейди імміграційної служби ICE.
Також Північне командування США оголосило про тимчасове переведення близько 700 морських піхотинців до Лос-Анджелеса.
Зазначимо, що влада штату Каліфорнія вже подала до суду на адміністрацію Трампа. Там вважають незаконним введення військ Нацгвардії для придушення протестів.
Все про протести в Лос-Анджелесі РБК-Україна зібрало в окремому матеріалі.
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