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Мільярдер Блумберг вступив в президентські перегони в США

Новини » Політика     09.11.2019 - 11:04
Мільярдер Блумберг вступив в президентські перегони в США
Фото: Майкл Блумберг (wikimedia.org)

Блумберг подав документи для участі в праймеріз демократів

Колишній мер Нью-Йорка та мільярдер Майкл Блумберг подав документи для участі в праймеріз Демократичної партії в американському штаті Алабама. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, у п'ятницю, 8 листопада, Блумберг подав документи для своєї участі в праймеріз демократів в Алабамі. Внутрішньопартійні вибори Демпартії у штаті Алабама заплановані на 3 березня 2020 року.

Сам Блумберг стверджує, що лише він здатний перемогти на виборах теперішнього президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський мільярдер Майкл Блумберг цього тижня може подати документи для участі в праймеріз Демократичної партії в штаті Алабама. Тоді зазначалося, що екс-мер Нью-Йорка не ухвалив остаточного рішення щодо свого висування в президенти.

Відзначимо, що в березні цього року американський мільярдер та екс-мер Нью-Йорка Майкл Блумберг заявив, що не буде висувати свою кандидатуру на виборах президента США в 2020 році.

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