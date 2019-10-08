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Трамп закликав Клінтон вступити в президентську гонку

Новини » Політика    08.10.2019 - 18:30
Трамп закликав Клінтон вступити в президентську гонку
Хілларі Клінтон (flickr.com/iprphoto)

При цьому Трамп заявив, що Клінтон повинна прокоментувати скандал навколо її службового листування

Президент США Дональд Трамп заявив, що екс-кандидатові від Демократичної партії на пост президента США Хілларі Клінтон варто знову вступити в президентську гонку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа у Twitter.

Глава Білого дому відзначив, що при цьому Клінтон повинна виконати одну умову - прокоментувати скандал навколо її службового листування, коли будучи главою Держдепартаменту вона використовувала в робочих цілях особистий електронний поштовий ящик.

"Я вважаю, що корумпованій Хілларі Клінтон слід вступити в президентську гонку, щоб спробувати виграти і вкрасти цю можливість у вкрай лівої Елізабет Уоррен", - написав він.

Трамп закликав Клінтон вступити в президентську гонку

Нагадаємо, Хілларі Клінтон, кандидат на виборах президента США в 2016 році, підтримала імпічмент президента США Дональда Трампа.

Таку заяву Клінтон зробила після того, як Державний департамент США опублікував стенограму розмови президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа, американського президента.

Також РБК-Україна повідомляло, що Хіларі Клінтон відмовилася від участі у виборах президента США.

Вона також зазначила, що стурбована станом справ у країні і ніколи в житті ще не бачила настільки сильного поділу в суспільстві. Вона також наголосила, що виступить на підтримку кандидата від Демократичної партії.

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