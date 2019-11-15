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Трамп заявив, що переможе Байдена на виборах без допомоги України

Новини » Політика     15.11.2019 - 07:17
Трамп заявив, що переможе Байдена на виборах без допомоги України
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп згадав Україну під час передвиборчого мітингу в Луїзіані

Президент США Дональд Трамп заявив, що не потребує допомоги України для перемоги над опонентом Джо Байденом на президентських виборах в 2020 році. Про це Трамп сказав під час мітингу в штаті Луїзіана, трансляція якого відбулася на Fox News.

Трамп зазначив, що історія про імпічмент через справи сина Байдена в Україні тільки додала рейтингу Республіканської партії. Він сказав, що республіканці тепер просять його зберегти процедуру імпічменту, ініційовану демократами.

"Давайте звернемося за допомогою до України, щоб перемогти сонного Джо Байдена? Я так не думаю!", - сказав Трамп з трибуни.

Нагадаємо, Дональд Трамп обіцяв опублікувати стенограму розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Ця розмова по телефону стала причиною початку процедури імпічменту. Однак стенограму побачили кілька республіканців, які прийшли на зустріч з президентом у Білому домі.

Зазначимо, розвідка повідомила, що в ході розмови американський президент попросив українського колегу посприяти початку розслідування в відношенні сина колишнього віце-президента США Джо Байдена - Хантера по справі Burisma Holding.

В день слухань щодо імпічменту штаб Трампа отримав більше 3 млн доларів пожертвувань Співробітник посольства США в Києві чув розмову між Трампом і Сондлендом про розслідуваннях, - AP
Новини України Дональд ТрампімпічментДжозеф Байден
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