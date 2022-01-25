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"Гарантії безпеки". НАТО дасть письмову відповідь Росії паралельно з США

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Брюссель, Вівторок 25 січня 2022 18:49
"Гарантії безпеки". НАТО дасть письмову відповідь Росії паралельно з США Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Північноатлантичний альянс (НАТО) дасть письмову відповідь на вимоги Росії щодо так званих "гарантій безпеки" на цьому тижні. Робота над документами ведеться паралельно з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналістки CNN Наташі Бертранд.

"Ми допрацьовуємо в НАТО пропозиції, письмовий документ, який ми відправимо їм пізніше на цьому тижні. Ми будемо робити це паралельно з США", - процитувала вона генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Також повідомляється, що він запевнив у готовності НАТО обговорювати контроль над озброєннями, роззброєння, прозорість військової діяльності, механізми зниження ризиків та інші питання, що мають відношення до європейської безпеки.

"Але ми не готові йти на компроміс за основними принципами", - процитувала журналістка генсека НАТО.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон надасть письмову відповідь російській стороні на цьому тижні.

За даними Bloomberg, в цьому документі навряд чи буде докладне обговорення російських вимог, але там будуть викладені ті сфери, в яких Захід зможе піти на поступки Росії.

У січні між Росією і Заходом пройшло кілька раундів консультацій. Однією з основних вимог Москви є відмова від вступу України в НАТО.

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НАТО Російська Федерація Єнс Столтенберг
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