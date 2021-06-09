США зроблять все, щоб "Північний потік-2" не став політичною зброєю, - Держдеп

США мають намір зробити "все можливе", щоб "Північний потік-2" не став політичною зброєю Москви. Вашингтон продовжує сподіватися, що трубопровід не буде добудований.
Раніше Білий дім констатував, що перешкодити будівництву газопроводу буде складно, оскільки він практично добудований.
"Наша мета полягає в тому, щоб зробити все, як за допомогою санкцій, так і дипломатії, щоб трубопровід ("Північний потік-2") не використовувався як політична зброя", - сказав Прайс.
Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що США і Німеччина ведуть переговори про можливі компенсації Україні після запуску "Північного потоку".
Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент США Джо Байден все ще може зупинити "Північний потік-2".