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США сделают все, чтобы "Северный поток-2" не стал политическим оружием, - Госдеп

Автор: Артур Родивилов

США намерены сделать "все возможное", чтобы "Северный поток-2" не стал политическим оружием Москвы. Вашингтон продолжает надеяться, что трубопровод не будет достроен.

Об этом заявил на брифинге в среду представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен.

"Наша цель заключается в том, чтобы сделать все, как с помощью санкций, так и дипломатии, чтобы трубопровод ("Северный поток-2") не использовался в качестве политического оружия", - сказал Прайс.

Напомним, накануне сообщалось, что США и Германия ведут переговоры о возможных компенсациях Украине после запуска "Северного потока".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент США Джо Байден все еще может остановить "Северный поток-2".

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2