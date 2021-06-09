США сделают все, чтобы "Северный поток-2" не стал политическим оружием, - Госдеп

США намерены сделать "все возможное", чтобы "Северный поток-2" не стал политическим оружием Москвы. Вашингтон продолжает надеяться, что трубопровод не будет достроен.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен.
"Наша цель заключается в том, чтобы сделать все, как с помощью санкций, так и дипломатии, чтобы трубопровод ("Северный поток-2") не использовался в качестве политического оружия", - сказал Прайс.
Напомним, накануне сообщалось, что США и Германия ведут переговоры о возможных компенсациях Украине после запуска "Северного потока".
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент США Джо Байден все еще может остановить "Северный поток-2".