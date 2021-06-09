Депутат Європарламенту: "Північний потік-2" несе загрози для Європи у трьох площинах

Про це заявив депутат Європарламенту Яцек Саріуш-Вольский під час форуму Democracy In Action.

"Північний потік-2" у контексті енергетичної безпеки всього Європейського Союзу є згубним. Що стосується клімату, цей проект також є небезпечним, оскільки він транспортуватиме найбруднішу форму природного газу у світі. І при цьому для нього не буде жодних додаткових запобіжників", - відзначив Саріуш-Вольский.

За його словами, Естонія, Литва, Латвія, Швеція та Данія є єдиними у думці, що цей проект несе загрозу забруднення Балтійського моря.

"Саме по собі транспортування газу є небезпечним, а це ще й буде транспортування брудного російського газу. Ми маємо величезну загрозу хімічного забруднення", - вважає депутат Європарламенту.

Він звернув увагу також і на безпекову складову.

"Вимоги до безпеки цього проекту означатимуть більшу присутність Росії у Балтійському морі. Відповідно, це геополітичне питання, яке зачіпає Україну, Білорусь, Словаччину. Таким чином, збільшується не лише енергетична, але й геополітична залежність від Росії, яка має дуже агресивне ставлення", - сказав Саріуш-Вольський.

На його думку, ще одною складовою геополітичної зброї Росії є корупція, через яку РФ посилює свої зв'язки з політичними елітами Європи.

"Німецька доктрина заявляла, що Росія зміниться на краще, якщо стане учасником ринкової торгівлі. Але що відбувається? Ми бачимо абсолютно протилежне. У результаті ми підтримуємо корупцію всередині Росії, а також підживлюємо корупцію у Європі. Все це має бути зупинене", - наголосив експерт.

Депутат Бундестагу Німеччини від Союзу 90/Зелені Мануель Сарразін додав, що у Німеччині наразі проти проекту "Північний потік-2" виступає лише партія "Зелених" - це є свідченням впливу Росії на корупцію.

"Північний потік-2" - це проект, який підживлює корупційні структури Кремля. Німеччина повинна це усвідомлювати. Особливо тому, що деякі політики отримують певну користь від цих грошей, які заробляють російські нафтогазові компанії. Німецький уряд говорить, що зможе зупинити "Північний потік-2". Але в реальності все робиться для того, щоб завершити проект до виборів у Німеччині", - вказав німецький депутат.