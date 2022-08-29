Фото: В ООН не змогли сказати, хто обстрілює Запорізьку АЕС (Getty Images)

ООН не має оцінок з приводу того, хто завдає ударів по Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка на брифінгу.

"У нас немає оцінки того, хто обстрілює ЗАЕС", - заявив Дюжаррік. Проте за його словами, в ООН все одно закликають припинити обстріли атомної станції.