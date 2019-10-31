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Переговори Китаю з США продовжаться, незважаючи на скасування саміту АТЕС

Новини » В світі     31.10.2019 - 09:29
Переговори Китаю з США продовжаться, незважаючи на скасування саміту АТЕС
Колаж РБК-Україна

У якості альтернатив саміту АТЕС розглядають Аляску, Гаваї і Макао

Китай продовжить обговорювати торговельна угода з США, незважаючи на скасування саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), на якому планувалося підписання угоди. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомили в Міністерстві торгівлі Китаю, сторони продовжать продуктивну і планову роботу над спільним торговельною угодою.

"Делегації від обох боків підтримують один з одним тісні контакти, консультації проходять успішно. Китай і Сполучені Штати продовжать просування переговорів згідно з планом", - йдеться в заяві міністерства.

Повідомляється, що США планують запропонувати в якості альтернативи саміту АТЕС провести зустріч, де буде підписано угоду, в Алясці або Гаваях. Китай також запропонував Макао в якості можливого місця, за словами одного китайського торгового джерела, знайомого з цією проблемою.

Нагадаємо, саміт АТЕС повинен був відбутися 16-17 листопада в Чилі. 30 жовтня президент Чилі Себастьян Піньєра відмовився від проведення саміту з-за масштабних акцій протесту, які проходять в країні.

Також РБК-Україна повідомляло, що у торговельних переговорах між США і Китаєм виникли проблеми. Повідомляється, що Китай не хоче проводити великі закупівлі сільськогосподарської продукції у США, як на тому наполягає президент Америки Дональд Трамп.

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