ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В торгових переговорах між США і Китаєм виникли труднощі

Новини » В світі    30.10.2019 - 09:28
В торгових переговорах між США і Китаєм виникли труднощі
Колаж РБК-Україна

Китай не хоче закуповувати сільськогосподарську продукцію у США на 50 млрд, як того вимагає Трамп

торгових переговорах між США і Китаєм виникли труднощі з-за вимог американського президента Дональда Трампа великої закупівлі Пекіном американської сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що представники США продовжують наполягати на тому, щоб Китай закупив американську сільськогосподарську продукцію на 50 млрд доларів. Китайська сторона відмовляється робити настільки велику закупівлю.

"Китай не хоче купувати багато продуктів, у яких люди тут не потребують, або купувати що-то в той час, коли це не користується попитом. Якщо американська сільськогосподарська продукція надійде в Китай концентрованим чином, внутрішньому ринку буде важко перетравити", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив представник адміністрації США, обидві сторони можуть не погодитися на "першу фазу" угоди під час зустрічі Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Чилі в середині листопада.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що сподівається на дострокове завершення "першої фази" угоди з Китаєм. Спочатку планувалося, що торговельна угода буде підписана 16-17 листопада під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Чилі.

Раніше в США не виключили відтермінування підписання угоди. Америка планує підписати угоду тоді, коли вона буде влаштовувати американський уряд.

Палата представників США прийняла резолюцію про геноцид вірмен Американська торгівельна палата просить зняти з розгляду проект Геруса щодо енергетики
Новини України торговляСполучені Штати АмерикиКитай
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся