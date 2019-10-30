В торгових переговорах між США і Китаєм виникли труднощі

Колаж РБК-Україна

Китай не хоче закуповувати сільськогосподарську продукцію у США на 50 млрд, як того вимагає Трамп

торгових переговорах між США і Китаєм виникли труднощі з-за вимог американського президента Дональда Трампа великої закупівлі Пекіном американської сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що представники США продовжують наполягати на тому, щоб Китай закупив американську сільськогосподарську продукцію на 50 млрд доларів. Китайська сторона відмовляється робити настільки велику закупівлю.

"Китай не хоче купувати багато продуктів, у яких люди тут не потребують, або купувати що-то в той час, коли це не користується попитом. Якщо американська сільськогосподарська продукція надійде в Китай концентрованим чином, внутрішньому ринку буде важко перетравити", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив представник адміністрації США, обидві сторони можуть не погодитися на "першу фазу" угоди під час зустрічі Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Чилі в середині листопада.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що сподівається на дострокове завершення "першої фази" угоди з Китаєм. Спочатку планувалося, що торговельна угода буде підписана 16-17 листопада під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Чилі.

Раніше в США не виключили відтермінування підписання угоди. Америка планує підписати угоду тоді, коли вона буде влаштовувати американський уряд.