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У Чилі скасували саміт АТЕС і конференцію ООН через протести в країні

Новини » В світі    30.10.2019 - 16:57
У Чилі скасували саміт АТЕС і конференцію ООН через протести в країні
Фото: Себастьян Піньєра (twitter.com/sebastianpinera)

У Чилі проходять найбільші в історії акції протестів

Президент Чилі Себастьян Піньєра прийняв рішення скасувати організацію саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), а також конференцію Організації Об'єднаних Націй (ООН) по клімату, через масові протести в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий телеканал 24horas.

Саміт АТЕС повинен був пройти 16 та 17 листопада. Конференція ООН зі зміни клімату планувалося на грудень.

"Мені було боляче зробити це, але я прийняв рішення не проводити саміт АТЕС і Конференцію ООН зі зміни клімату", - повідомив Він.

Нагадаємо, у Чилі тривають масові протести, які почалися в кінці жовтня у зв'язку з підвищенням цін на квитки в метро в Сантьяго. Акції швидко поширилися по всій країні, серед вимог були також підвищення заробітної плати і пенсій, зниження цін на ліки та проведення конституційної реформи. 25 жовтня на акцію протесту вийшло більше мільйона осіб, що стало рекордним для Чилі.

В результаті протестів Себастьян Піньєра попросив уряд піти у відставку.

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