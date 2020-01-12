ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Індії через загрозу вибуху літак здійснив екстрену посадку

Новини » Надзвичайні події     12.01.2020 - 18:04
В Індії через загрозу вибуху літак здійснив екстрену посадку
Фото: літак авіакомпанії Air Asia (wikimedia.org)

Пасажирка передала члену екіпажу записку про те, що до її тіла прив'язані бомби

Літак авіакомпанії Air Asia, який виконував рейс з Калькутти в Мумбаї, екстрено повернувся в аеропорт вильоту через загрозу вибуху. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на газету Hindustan Times.

За даними поліції, 25-річна пасажирка через 40 хвилин польоту передала члену екіпажу записку, яка свідчила, що до її тіла прив'язані бомби, які вона може підірвати в будь-який момент.

Так, пілот прийняв рішення повернутися в Калькутту, де після прильоту літак був доставлений в ізолятор. Там був проведений ретельний обшук, бомби виявлено не було.

Зазначено, що поліція заарештувала пасажирку. На даний момент правоохоронні органи з'ясовують мотиви того, що сталося.

Нагадаємо, Іран помилково збив український літак МАУ.

Як писало РБК-Україна, в Мікронезії (регіон в Тихому океані) пасажирський літак Boeing 737-800 впав у море під час посадки.

Додамо також, у Південному Судані пасажирський літак впав в озеро, в результаті чого загинули не менше 18 осіб. Повідомляється, що розбився комерційний літак Baby Air. За даними місцевих чиновників, в катастрофі вижили три людини.

Опубліковано відео ймовірного запуску ракети, яка збила літак МАУ в Ірані Чорний ящик зі збитого літака відправлять для розшифровки до Франції
Новини України ІндіяЛітак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся