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США і Румунія виступили проти "Північного потоку-2"

Новини » Політика    21.08.2019 - 03:07
США і Румунія виступили проти "Північного потоку-2"
Фото: Трамп і Йоханніс (twitter.com/KlausIohannis)

Також сторони виступили проти інших подібних проектів

Президент США Дональд Трамп і президент Румунії Клаус Йоханніс за результатами переговорів у Білому домі зробили заяву про те, що їх країни виступають проти будівництва газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-пул Білого дому.

Відзначається, що Сполучені Штати і Румунія визнають, що енергетична безпека є національною безпекою.

"Ми підкреслюємо нашу незгоду з "Північним потоком-2" та іншими проектами, які роблять наших союзників і партнерів залежними від енергоносіїв з Росії. Ресурси природного газу в Румунії можуть підвищити добробут наших країн і зміцнити енергетичну безпеку Європи", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що станом на 16 серпня "Газпром" проклав по дну Балтійського моря вже 1805,6 км газопроводу "Північний потік - 2", що становить 73,6% від загальної довжини труб.

Нагадаємо, Національний банк України оцінює ризик зупинки транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року як помірний. НБУ зазначає, що будівництво "Північного потоку-2" в обхід України триває за підтримки Німеччини. Однак позиції США, Данії та Єврокомісії можуть відстрочити запуск проекту.

Як повідомляло РБК-Україна, "Укртрансгаз" заявив про готовність до припинення транзиту газу з Росії.

Трамп виступив за повернення Росії в G8 "Північний потік-2" побудували на 73,6%
Новини України Дональд ТрампСеверный поток-2
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