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"Північний потік-2" побудували на 73,6%

Новини » Політика    16.08.2019 - 19:24
"Північний потік-2" побудували на 73,6%
Фото: Nord Stream 2 (www.nord-stream2.com)

У Балтійському морі прокладено 1805,6 км газопроводу - 73,6% від його загальної протяжності

"Газпром" проклав по дну Балтійського моря вже 1805,6 км газопроводу "Північний потік - 2", що становить 73,6% труб від загальної протяжності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що за планом газопровід хочуть запустити у кінці 2019 року.

"Продовжується будівництво газопроводу Північний потік-2. До теперішнього часу по дну Балтійського моря прокладено 1805,6 км газопроводу - 73,6% від його загальної протяжності", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Нагадаємо, Національний банк України оцінює ризик зупинки транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року як помірний. НБУ зазначає, що будівництво "Північного потоку-2" в обхід України триває за підтримки Німеччини. Однак позиції США, Данії та Єврокомісії можуть відстрочити запуск проекту.

Як повідомляло РБК-Україна, "Укртрансгаз" заявив про готовність до припинення транзиту газу з Росії. "Укртрансгаз" завершив модернізацію п'яти компресорних станцій (КС) для роботи у реверсному режимі у рамках підготовки до опалювального сезону 2019/2020. Це дає можливість, у разі часткової чи повної зупинки транзиту, забезпечувати безперебійне газопостачання східних і південних регіонів України з європейських країн і з підземних газосховищ на заході України.

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