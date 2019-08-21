США и Румыния выступили против "Северного потока-2"

Фото: Трамп и Йоханнис (twitter.com/KlausIohannis)

Также стороны выступили против других подобных проектов

Президент США Дональд Трамп и президент Румынии Клаус Йоханнис по результатам переговоров в Белом доме сделали заявление о том, что их страны выступают против строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Отмечается, что Соединенные Штаты и Румыния признают, что энергетическая безопасность является национальной безопасностью.

"Мы подчеркиваем наше несогласие с "Северным потоком-2" и другими проектами, которые делают наших союзников и партнеров зависимыми от энергоносителей из России. Ресурсы природного газа в Румынии могут повысить благосостояние наших стран и укрепить энергетическую безопасность Европы", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 16 августа "Газпром" проложил по дну Балтийского моря уже 1805,6 км газопровода "Северный поток - 2", что составляет 73,6% труб от общей протяженности.

Напомним, Национальный банк Украины оценивает риск остановки транзита газа через Украину с 1 января 2020 года как умеренный. НБУ отмечает, что строительство "Северного потока-2" в обход Украины продолжается при поддержке Германии. Однако позиции США, Дании и Еврокомиссии могут отсрочить запуск проекта.

Как сообщало РБК-Украина, "Укртрансгаз" заявил о готовности к прекращению транзита газа из России.