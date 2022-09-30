США будут продолжать поддерживать Украину в освобождении ее территорий, - Байден

Соединенные Штаты Америки осудили мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. Вашингтон и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе за освобождение своих земель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

"Соединенные Штаты осуждают сегодняшнюю мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. Россия нарушает международное право, презирает Устав Организации Объединенных Наций и повсюду демонстрирует свое пренебрежение миролюбивым народом", - отмечает пресс-служба Белого дома.

По словам Байдена, сегодняшняя аннексия украинских территорий не имеет никакой легитимности. США всегда будут уважать международно признанные границы Украины и оказывать помощь ей в военном и дипломатическом плане во время борьбы за освобождение оккупированных земель.

Также президент США напомнил, что Вашингтон на этой неделе объявит о дополнительной помощи Украине в размере 1,1 млрд долларов.

В ответ на аннексию США и союзники объявляют о новых санкциях.



"Эти санкции приведут к расходам для физических и юридических лиц - внутри и за пределами России, - которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам изменить статус территории Украины. Мы сплотим международное сообщество, чтобы осудить эти шаги и привлечь Россию к ответственности. Мы продолжим поставлять Украине оборудование, которое ей необходимо для самообороны, несмотря на наглые попытки России перекроить границы своего соседа", - отметил президент.

Глава Белого дома добавил, что ожидает подписания Конгрессом закона, который предоставит Украине дополнительные 12 млрд долларов поддержки и призвал международное сообщество отреагировать на незаконные попытки аннексии со стороны России.