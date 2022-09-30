США будут продолжать поддерживать Украину в освобождении ее территорий, - Байден
Соединенные Штаты Америки осудили мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. Вашингтон и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе за освобождение своих земель.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.
"Соединенные Штаты осуждают сегодняшнюю мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. Россия нарушает международное право, презирает Устав Организации Объединенных Наций и повсюду демонстрирует свое пренебрежение миролюбивым народом", - отмечает пресс-служба Белого дома.
По словам Байдена, сегодняшняя аннексия украинских территорий не имеет никакой легитимности. США всегда будут уважать международно признанные границы Украины и оказывать помощь ей в военном и дипломатическом плане во время борьбы за освобождение оккупированных земель.
Также президент США напомнил, что Вашингтон на этой неделе объявит о дополнительной помощи Украине в размере 1,1 млрд долларов.
В ответ на аннексию США и союзники объявляют о новых санкциях.
"Эти санкции приведут к расходам для физических и юридических лиц - внутри и за пределами России, - которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам изменить статус территории Украины. Мы сплотим международное сообщество, чтобы осудить эти шаги и привлечь Россию к ответственности. Мы продолжим поставлять Украине оборудование, которое ей необходимо для самообороны, несмотря на наглые попытки России перекроить границы своего соседа", - отметил президент.
Глава Белого дома добавил, что ожидает подписания Конгрессом закона, который предоставит Украине дополнительные 12 млрд долларов поддержки и призвал международное сообщество отреагировать на незаконные попытки аннексии со стороны России.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин после своего выступления подписал "договоры" об аннексии оккупированных территорий Украины.
Сразу после "шага" России США ввели дополнительные санкции против России за аннексию украинских земель. Издание раскрывало все подробности новых ограничений.
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