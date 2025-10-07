ua en ru
В США расследуют участие Порошенко в схемах с Медведчуком и Путиным: что известно

Вторник 07 октября 2025 14:40
в США расследуют участие Порошенко в схемах с Медведчуком и Путиным
Автор: Сергей Новиков

В США обнародованы новые документы ФБР, которые касаются коррупционной схемы с участием пятого президента Украины Петра Порошенко и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политического эксперта Петра Олещука и материал New York Post.

В материале в частности говорится о событиях 2016-2019 годов, когда, по свидетельствам информаторов, украинские политики могли действовать в интересах Москвы.

"Эти деловые связи были небольшой частью большей "схемы отмывания денег", в которой участвовали Порошенко, Виктор Медведчук, эмиссар России в Украине, и президент России Владимир Путин. В Украине действуют сотни газовых и энергетических компаний под разными названиями, что позволяет российским деньгам проходить через Украину", - цитирует New York Post файлы ФБР за 2019 год.

Согласно документам, в схеме был задействован и владелец газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский. Именно он, по данным ФБР, договаривался с Порошенко о прекращении международных расследований.

"Злочевский и Порошенко договаривались остановить "расследование Интерпола" по Burisma, в которую высшие американские чиновники "инвестировали деньги" через латвийскую подставную компанию. Согласно этим данным, Порошенко за свои услуги должен был получить "100 миллионов долларов в виде акций и гарантированной прибыли от продажи газа", - говорится в файлах ФБР, опубликованных New York Post.

В еще одном документе FD-1023, датированном июнем 2017 года, говорится, что Порошенко должен был защищать Злочевского, а российская разведка проводила "прямую операцию по проникновению в американскую элиту".

"Сводится все к тому, что Порошенко и Путин все годы войны были крепкими партнерами: Путин постепенно захватывал Украину, а Порошенко помогал ему в обмен на большие деньги, которые он так всегда любил", - резюмирует Олещук.

Как сообщалось, ранее пророссийский олигарх Владимир Плахотнюк, которого недавно экстрадировали в Молдову, может свидетельствовать о совместных схемах с Петром Порошенко, в частности о контрабанде металлолома в Приднестровье и финансировании местных сепаратистов.

Президент Молдовы Майа Санду в свое время в интервью американскому изданию Politico обвинила Порошенко в контрабанде и коррупции в пользу пророссийского Приднестровья.

