В США розслідують участь Порошенка у схемах із Медведчуком та Путіним: що відомо

Вівторок 07 жовтня 2025 14:40
UA EN RU
в США розслідують участь Порошенка у схемах із Медведчуком та Путіним
Автор: Сергій Новіков

У США оприлюднені нові документи ФБР, які стосуються корупційної схеми за участю п’ятого президента України Петра Порошенка та кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політичного експерта Петра Олещука та матеріал New York Post.

В матеріалі зокрема йдеться про події 2016–2019 років, коли, за свідченнями інформаторів, українські політики могли діяти в інтересах Москви.

"Ці ділові зв'язки були невеликою частиною більшої "схеми відмивання грошей", в якій брали участь Порошенко, Віктор Медведчук, емісар Росії в Україні, та президент Росії Володимир Путін. В Україні діють сотні газових та енергетичних компаній під різними назвами, що дозволяє російським грошам проходити через Україну", - цитує New York Post файли ФБР за 2019 рік.

Згідно з документами, у схемі був задіяний і власник газовидобувної компанії Burisma Микола Злочевський. Саме він, за даними ФБР, домовлявся із Порошенком про припинення міжнародних розслідувань.

"Злочевський та Порошенко домовлялися зупинити “розслідування Інтерполу” щодо Burisma, в яку вищі американські посадовці “інвестували гроші” через латвійську підставну компанію. Згідно з цими даними, Порошенко за свої послуги мав отримати “100 мільйонів доларів у вигляді акцій та гарантованого прибутку від продажу газу", - йдеться у файлах ФБР, опублікованих New York Post.

У ще одному документі FD-1023, датованому червнем 2017 року, йдеться, що Порошенко мав захищати Злочевського, а російська розвідка проводила «пряму операцію з проникнення в американську еліту".

"Зводиться все до того, що Порошенко та путін всі роки війни були міцними партнерами: путін поступово захоплював Україну, а Порошенко допомогав йому в обмін на великі гроші, які він так завжди любив", - резюмує Олещук.

Як повідомлялось, раніше проросійський олігарх Володимир Плахотнюк, якого нещодавно екстрадували до Молдови, може свідчити про спільні схеми з Петром Порошенком, зокрема про контрабанду металобрухту до Придністров’я і фінансування місцевих сепаратистів.

Президентка Молдови Майа Санду у свій час в інтерв’ю американському виданню Politico звинуватила Порошенка у контрабанді та корупції на корить проросійського Придністров’я.

