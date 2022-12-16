США расширят программу обучения украинских военных, - Пентагон

Обучения украинских военных в США расширят до 500 человек в месяц. Программа по подготовке начнется в январе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера во время брифинга .

Новая американская программа будет не столько расширять существующие возможности обучения украинских военнослужащих, сколько совершенствовать навыки у тех, кто уже прошел начальную подготовку. Основной акцент будет делаться на наступательных действиях уровня батальона в общевойсковом бою, где необходимо взаимодействие пехоты, бронетехники и артиллерии.

"Обучение под руководством США дополняет отдельное специализированное индивидуальное и коллективное обучение для Вооруженных сил Украины, уже проводимое нашими союзниками и партнерами, в том числе Соединенным Королевством, Европейским союзом и другими", - сказал Райдер.

Также, по его словам, оно будет включать штабную подготовку.

Он подтвердил, что проводиться обучение будет на полигонах американской армии в Германии.

"Обучение общевойсковому маневру - это следующий логический шаг в наших текущих учебных усилиях, которые мы начали в 2014 году для наращивания возможностей ВСУ. Хотя есть понятный фокус на технике, предоставляемой Украине, обучение было и остается важнейшим условием для того, чтобы у Украины были умелые силы, необходимые для защиты своей страны", - подчеркнул генерал.

Масштабная британская учебная программа, через которую прошли уже почти 10 тысяч украинских военнослужащих, была рассчитана именно на новобранцев. Американские программы с начала большой войны фокусировались на отдельных видах вооружений, например HIMARS.

Напомним, 4 декабря стало известно, что в Великобритании закончилась последняя серия учений украинских военных.

С 2023 года в Британии военному делу по стандартам НАТО будут учиться еще 19 200 украинских военных.

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