США розширять програму навчання українських військових, - Пентагон

Навчання українських військових у США розширять до 500 осіб на місяць. Програма з підготовки розпочнеться у січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Пентагону бригадного генерала Патріка Райдера під час брифінгу .

Нова американська програма не стільки розширюватиме наявні можливості навчання українських військовослужбовців, скільки вдосконалюватиме навички у тих, хто вже пройшов початкову підготовку. Основний акцент буде робитися на наступальних діях рівня батальйону в загальновійськовому бою, де потрібна взаємодія піхоти, бронетехніки та артилерії.

"Навчання під керівництвом США доповнює окреме спеціалізоване індивідуальне та колективне навчання для Збройних сил України, яке вже проводиться нашими союзниками та партнерами, у тому числі Сполученим Королівством, Європейським союзом та іншими", - сказав Райдер.

Також, за його словами, воно включатиме штабну підготовку.

Він підтвердив, що проводитиметься навчання на полігонах американської армії у Німеччині.

"Навчання загальновійськовому маневру - це наступний логічний крок у наших поточних навчальних зусиллях, які ми розпочали у 2014 році для нарощування можливостей ЗСУ. Хоча є зрозумілий фокус на техніці, що надається Україні, навчання було і залишається найважливішою умовою для того, щоб Україна мала вмілі. сили, необхідні для захисту своєї країни", - наголосив генерал.

Масштабну британську навчальну програму, через яку пройшли вже майже 10 тисяч українських військовослужбовців, було розраховано саме на новобранців. Американські програми з початку Великої війни фокусувалися на окремих видах озброєнь, наприклад HIMARS.

Нагадаємо, 4 грудня стало відомо, що у Великій Британії закінчилася остання серія навчань українських військових.

З 2023 року у Британії військовій справі за стандартами НАТО навчатимуться ще 19 200 українських військових.

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