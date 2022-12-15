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Со следующего года в Британии будут учиться более 19 тысяч украинских военных, - Пристайко

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Украина, Четверг 15 декабря 2022 22:20
Со следующего года в Британии будут учиться более 19 тысяч украинских военных, - Пристайко Фото: чрезвычайный и полномочный посол Украины в Британии Вадим Пристайко (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

С 2023 года в Британии военному делу по стандартам НАТО будут учиться еще 19 200 украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг чрезвычайного и полномочного посла Украины в Британии Вадима Пристайко в телеэфире Медиацентра Украина - Укринформ.

"За восемь лет войны британские подразделения научили около 25 тысяч наших офицеров и солдат, находясь в Украине. Сейчас эта работа перенесена в Великобританию. К новому году еще закончим около 10 тысяч", - рассказал Пристайко.

Начиная с 1 января следующего года, еще 19 200 солдат и офицеров пройдут обучение на территории Великобритании.

"Британия делает это не только сама, она привлекла уже 10 наций, в том числе офицеров из таких дальних стран, как Австралия и Новая Зеландия", - подчеркнул посол.

Пристайко сообщил, что во время 5-недельного учебного курса британские инструкторы учили гражданских украинцев, как стать эффективными солдатами и как сохранить жизнь.

"Но наше взаимодействие этим не ограничивается. Мы с помощью наших коллег обучали здесь много разных специалистов - медиков, военных инженеров. Кроме этого, обучали экипажи вертолетов, команды кораблей, которые готовы к передаче", - заверил дипломат.

Относительно специализации военнослужащих, которые будут учиться после Нового года, Пристайко сообщил, что подавляющее большинство из них - солдаты пехоты, которые впоследствии пополнят сержантский корпус.

Недавно РБК-Украина сообщало, что британские морпехи участвовали в тайных операциях на территории Украины после полномасштабного вторжения россиян.

Напомним, 4 декабря стало известно, что в Великобритании закончилась последняя серия учений украинских военных.

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