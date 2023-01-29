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США расширят обучение украинских военных, чтобы изменить динамику на фронте

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Вашингтон, Воскресенье 29 января 2023 02:48
США расширят обучение украинских военных, чтобы изменить динамику на фронте Фото: США расширят обучение украинских военных (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Артур Родивилов

США и их союзники намерены изменить динамику боевых действий в Украине за счет обучения украинских военных ведению общевойсковых боев с применением пехоты, танков и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Из опасений того, что заморозка конфликта может быть на руку России, США и союзники в последние недели начали активнее обсуждать, как изменить динамику на поле боя в пользу Украины.

Для достижения этих целей США и их союзникам предстоит не только нарастить поставки вооружений, в том числе танков, боевых машин пехоты и артиллерии, "но также расширить обучение украинских военных", чтобы те имели возможность "использовать все новое оборудование в связке".

"Это будет экспресс-курс обучения тому, что американские военные называют общевойсковым боем, ведение которого оттачивается в ВС США месяцами, если не годами тренировок", - говорится в статье.

Напомним, Великобритания на следующей неделе начнет учить украинских военных, как использовать и ремонтировать танки Challenger 2.

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