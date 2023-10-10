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США разрабатывают план на случай эскалации ситуации в Израиле

Вторник 10 октября 2023 22:43
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США разрабатывают план на случай эскалации ситуации в Израиле Фото: Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки занимаются планированием действий на случай эскалации текущей войны в Израиле.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, президент Джо Байден распорядился относительно планирования, которое предусматривает консультации с союзниками США.

Также Салливан сказал, что передвижение авианосной ударной группы США в Восточное Средиземноморье призвано удержать другие страны или группы.

"Позвольте мне внести ясность: мы не перемещали авианосец для ХАМАСа. Мы заставили авианосец послать четкий сигнал о сдерживании другим государствам или негосударственным субъектам, которые могут попытаться расширить эту войну", - сказал он.

Также Салливан пояснил, что Байден поручил ему заняться планированием действий на случай любых сценариев эскалации. Именно поэтому они глубоко вовлечены в это планирование, также консультируются с союзниками и партнерами по поводу всех потенциальных сценариев, которые могут развернуться в ближайшие дни.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля и стали расстреливать как военных, так и мирных жителей.

В ответ Израиль начал атаковать боевиков ХАМАС на территории сектора Газа. Как отметил министр обороны страны Йоав Галант, Израиль сейчас переходит в полноценное наступление.

При этом ряд стран выступили с поддержкой боевиков из ХАМАС. В частности, это Йемен и Иран. Также атаковать Израиль с территории Ливана уже начали боевики "Хезболла".

Также сегодня Байден сказал, что страны, желающие вмешаться в войну Израиля с боевиками ХАМАС, должны воздержаться от таких действий.

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Соединенные Штаты Америки Израиль
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