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США розробляють план на випадок ескалації ситуації в Ізраїлі

Вівторок 10 жовтня 2023 22:43
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США розробляють план на випадок ескалації ситуації в Ізраїлі Фото: Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки займаються плануванням дій на випадок ескалації поточної війни в Ізраїлі.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, президент Джо Байден розпорядився щодо планування, яке передбачає консультації з союзниками США.

Також Салліван сказав, що пересування авіаносної ударної групи США у Східне Середземномор'я покликане утримати інші країни або групи.

"Дозвольте мені внести ясність: ми не переміщали авіаносець для ХАМАСу. Ми змусили авіаносець послати чіткий сигнал про стримування іншим державам або недержавним суб'єктам, які можуть спробувати розширити цю війну", - сказав він.

Також Салліван пояснив, що Байден доручив йому зайнятися плануванням дій на випадок будь-яких сценаріїв ескалації. Саме тому вони глибоко залучені в це планування, також консультуються із союзниками і партнерами з приводу всіх потенційних сценаріїв, які можуть розгорнутися найближчими днями.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю та почали розстрілювати як військових, так і мирних жителів.

У відповідь Ізраїль почав атакувати бойовиків ХАМАСу на території сектору Газа. Як зазначив міністр оборони країни Йоав Галант, Ізраїль зараз переходить у повноцінний наступ.

При цьому низка країн виступила з підтримкою бойовиків з ХАМАС. Зокрема це Ємен і Іран. Також атакувати Ізраїль з території Лівану вже розпочали бойовики "Хезболли".

Також сьогодні Байден сказав, що країни, які хочуть втрутитися у війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС, мають утриматись від таких дій.

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