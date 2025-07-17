США испытали собственный "Шахед": что известно о новом беспилотнике

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog .

Отмечается, что новинку осмотрел лично министр обороны США Пит Хэгсет. Дрон позиционируется, как простая система: его можно запускать из автомобиля или с помощью ракетного ускорителя. Специальная подготовка не требуется.

" Открытая архитектура дрона позволяет ему интегрировать разнообразную полезную нагрузку, предлагая модульный подход к миссиям разведки, ударов и коммуникационной поддержки", - пишет издание.

Так, кроме роли камикадзе, LUCAS может выполнять задачи по разведке и быть ретранслятором связи. В целом этот дрон, по заявлению компании, является гибкой платформой, хотя и предназначен для действий прежде всего в Индо-Тихоокеанском регионе.

Компания-разработчик заявила, что дрон якобы прошел тесты и готов к серийному производству. Предполагается, что очень скоро платформа LUCAS появится на вооружении сначала Соединенных Штатов, а позже и американских союзников.