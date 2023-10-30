В США начался судебный процесс по дисквалификации Трампа на выборах 2024 года, - СМИ

Отмечается, что аналогичные иски на Трампа подали группы правозащитников в Мичигане и Миннесоте, но дело в Колорадо - первое, которое уже направили в суд.

Экс-президент США отрицает причастность к противоправным действиям во время штурма Капитолия 6 января 2021 толпы его сторонниками, которые хотели помешать Конгрессу засвидетельствовать победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в ноябре 2020 года.

Социологические опросы свидетельствуют, что Трамп является лидером в борьбе за номинацию на пост президента от Республиканской партии, поэтому ожидают, что в следующем году будет повторно соревноваться с Джо Байденом Джо Байден официально объявил, что будет соревноваться на выборах президента США в 2024 году.

Его оппоненты надеются лишить Трампа пути к победе, дисквалифицировав его, но многие правовые эксперты называют эту стратегию маловероятной.

Эти дела поднимают в значительной степени непроверенные юридические вопросы, и даже если истцы победят, последнее слово, вероятно, останется за Верховным судом США, в котором доминирует консервативное большинство, включающее трех назначенцев Трампа.

Иск в Колорадо преследует цель запретить главному избирательному чиновнику штата вносить Трампа в избирательный бюллетень.

Отмечается, что судья окружного суда штата Колорадо Сара Уоллес отклонила уже пять отдельных ходатайств Трампа и его союзников о закрытии дела, в последний раз - 25 октября.

Судебные дела против Трампа

Против Трампа выдвинули более 90 уголовных обвинений по нескольким делам: по выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэль, подрыву выборов 2020 года и неправомерному распоряжению секретной информацией после того, как он покинул пост. Кроме того, накануне президентских праймериз 2024 года начнется суд над Трампом по делу о штурме Капитолия.

Несколько недель назад некоторые фигуранты дела о подрыве выборов просили о передаче дела в федеральный суд, адвокаты Трампа заявляли, что он тоже так поступит. Дело в том, что округ Фултон называют "оплотом демократов", тогда как в федеральном суде среди присяжных больше республиканцев.

Подробнее о том, за что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.