США раскритиковали Китай за провокации в Южно-Китайском море

Ситуация в Южно-Китайском море вызывает глубокую обеспокоенность, а недавние действия Китая в спорном водном пути являются глубоко дестабилизирующими.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Американский дипломат сделал такое заявление на брифинге в Ханое 22 июня на фоне роста напряженности между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море.

"Мы считаем, что действия Китая, особенно его недавние действия вокруг Второй мели Томаса (подводный риф на островах Спратли. - ред.), в отношении Филиппин были безответственными, агрессивными, опасными, глубоко дестабилизирующими", - сказал Критенбринк.

Он также отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать своих филиппинских союзников и добавил, что Вашингтон публично и частным образом дал понять Пекину, что обязательства по Договору о взаимной обороне с Филиппинами являются "железными".

"Мы считаем, что каждая страна в регионе, включая Китай, должна уважать международное право и вести себя ответственно в морской сфере", - сказал помощник госсекретаря США.

Отношения США со Вьетнамом

Отвечая на вопрос о его взгляде на внешнюю политику Вьетнама, а также недавний визит в страну российского диктатора Владимира Путина, Критенбринк отметил, что "только Вьетнам может решать, как лучше всего защитить свой суверенитет и продвигать свои интересы".

Вьетнам и США официально повысили уровень своих отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, что является самым высоким уровнем дипломатических отношений, во время визита президента Джо Байдена в Ханой в сентябре 2023 года.

В ходе брифинга Критенбринк назвал повышение уровня отношений "историческим и судьбоносным" и заявил, что хочет сохранить динамику, чтобы убедиться, что все достигнутые договоренности будут реализованы.

"Мы продолжаем верить, что партнерство между США и Вьетнамом еще никогда не было таким крепким", - сказал он.

Отметим, что Критенбринк прибыл с официальным визитом в Ханой, в пятницу, 21 июня, после недавнего визита в страну Владимира Путина, который резко раскритиковал Вашингтон.

Споры вокруг Южно-Китайского моря

Китай претендует на контроль над большей территорией Южно-Китайского моря. На отдельные его регионы также претендуют Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Бруней. Торговля в этом море ежегодно приносит 3 трлн долларов США.

В 2016 году Постоянная палата третейского суда в Гааге заявила, что претензии Китая на эти морские территории не имеют никаких правовых оснований, но Пекин отверг это решение.

В начале июня власти Филиппин обвинили Китай в агрессивном срыве миссии по пополнению запасов в спорном Южно-Китайском море.

В пятницу, 21 июня, филиппинские официальные лица заявили, что не рассматривают возможность применения Договора о взаимной обороне с США. Однако Министерство иностранных дел Китая опровергло это заявление Филиппин. Представитель китайского МИД в четверг, 20 июня, заявил, что необходимые меры были законными, профессиональными и безупречными.