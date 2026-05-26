Сибига резко отреагировал на звонок Лаврова к Рубио с угрозами Киеву

Высказывания главы МИД России Сергея Лаврова в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио о возможных ударах по Киеву являются откровенной провокацией и демонстрируют заинтересованность Москвы в продолжении войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Интерфакс-Украина".

Сибига о заявлениях Лаврова

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал слова Сергея Лаврова, которые, по его данным, касались угроз атак по Киеву в ходе контактов с представителями США.

"Я это расцениваю как дерзкую провокацию. Это публичное подтверждение, очередное о заинтересованности продолжить войну со стороны России. Это Лавров позволяет себе публично передавать ход разговора, где подтверждает, что он угрожает атаками по Киеву. Для меня это очень трудно воспринять как такое может допускаться", - подчеркнул министр.

По словам Сибиги, сам факт публичного озвучивания подобных угроз свидетельствует о пренебрежении к международным усилиям по прекращению войны.

Реакция Украины и ожидания от партнеров

Глава украинского МИД отметил, что Киев рассчитывает на более жесткую реакцию международных партнеров.

Он подчеркнул, что недостаточно ограничиваться предупреждениями или рекомендациями дипломатическим миссиям покинуть Украину.

Сибига заявил, что необходимы четкие сигналы в адрес Москвы с требованием не наносить удары по украинской столице и гражданской инфраструктуре.

"Сигналы должны идти к Москве"

Министр отдельно подчеркнул, что международная позиция должна быть направлена не на фиксацию заявлений России, а на формирование давления на нее.

Он раскритиковал сам факт передачи подобных угроз в публичное пространство, особенно в адрес США, которые участвуют в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта.

По его словам, подобные действия демонстрируют игнорирование мирного процесса и международных инициатив.

Позиция Украины: усиление давления на Россию

Сибига отметил, что Россия должна осознавать последствия своей политики и действий в контексте войны против Украины.

"Россию нужно остановить, а остановить ее можно только силой, дополнительными санкциями, дополнительной изоляцией, замороженными активами. То, что для них чувствительно, для их экономики, то, что их ослабляет, то, что не позволяет им финансировать их военную машину", – сказал министр.