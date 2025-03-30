США разозлились, что Украина потопила крейсер "Москва" без предупреждения, - NYT

В США разозлились, когда украинские войска потопили крейсер "Москва" без предупреждения. Также Вашингтон был удивлен, что у Украины были ракеты для этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как отмечается в материале о роли американцев в украинских операциях против России, затопление "Москвы" было сигнальным триумфом - демонстрацией украинского мастерства и российской бездарности. Но, как указывают авторы, этот эпизод также отразил несогласованность между Украиной и США в первые недели полномасштабной войны.

The New York Times пишет, что через два месяца после начала полномасштабной войны украинские генералы поехали в Висбаден в Германии, где договорились с американскими военными о партнерстве в сфере разведки, стратегии, планирования и технологий.

Примерно за две недели до того, американские и украинские военно-морские офицеры находились на плановом звонке, когда на радарных экранах появилось извещение о потоплении российского крейсера "Москва".

Такой шаг Украины вызвал гнев среди американских чиновников, поскольку украинские военные не предупредили о планировании операции.

Также в США были удивлены, что в Украине были ракеты для поражения крейсера. Кроме того, такой ход вызвал панику среди американцев, поскольку тогдашняя администрация Джо Байдена не собиралась разрешать Украине атаковать такой мощный символ российской власти.