США рассматривают расширение обучения украинских пилотов на F-16, - WSJ

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность расширить обучение украинских пилотов на F-16. Для этого есть несколько опций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Издание напоминает, что часть украинских пилотов уже начали обучать английскому языку во Франции и Британии - странах, которые никогда не использовали F-16. При этом летная подготовка проходит в Дании и США. Но центр подготовки в Дании закрывается этой осенью, там планируют начать обучение на истребителях F-35.

На этом фоне, по информации WSJ, США изучают возможность расширить обучение - либо на авиабазе в Аризоне, где уже проходят тренировки для украинских пилотов, либо на другом объекте в стране.

Также одним из проблемных вопросов является обслуживание F-16, которые получит Украина. Сейчас планируется, что украинцы, которые обучаются этому делу, будут выполнять большую часть технического обслуживания внутри страны.

При этом неназванный представитель Пентагона рассказал изданию, работы более высокого уровня, такие как обслуживание двигателей, первоначально придется выполнять за границей. Также ведутся переговоры о том, чтобы европейские страны прислали подрядчиков для обслуживания F-16.